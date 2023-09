Filippo Facci | Borsellino e la terribile accusa della famiglia | I mandanti tra i suoi colleghi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Per qualche ragione, una frase resa a verbale il 18 agosto 2009 da Agnese Piraino, moglie di Paolo, è sempre stata riportata superficialmente così: «Paolo mi disse che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo». Il pensiero andava alla classe politica o ai servizi segreti o a qualche potere oscuro, ma in realtà la frase testuale che la signora attribuì al marito, pronunciata pochi giorni primastrage di via D'Amelio, fu questa: «Mi uccideranno ma non sarà una vendettamafia. La mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno i mieie altri». La signora Piraino, morta dieci anni fa, ripeté la stessa frase nel gennaio 2010 ai pm di Caltanissetta. Disse: i miei. Ossia dei ...