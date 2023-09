Filetto di manzo alla griglia | tutti i segreti per renderlo tenero e succulento!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ildisembra un piatto semplice da realizzare, ma non lo è, almeno non lo era per me fino a poco tempo fa. Il punto è che questo è un pezzo di carne molto pregiato, quindi costoso. È un vero peccato sprecarlo e non rendergli i giusti onori. Pensate che ho chiesto al mio macellaio la ragione di un prezzo così elevato rispetto ad altre parti. Mi ha spiegato che questo è il taglio piùdell’intero animale, perché si trova sotto le vertebre, vicino ai reni, in una zona parallelacostata e non è mai sottoposto a sforzo, per cui è tenerissimo. Si presenta come una sorta di cono sottile e costituisce il 2,5% di un intero. Ecco svelato l’arcano! Sono anche riuscita a carpire iper una resa perfetta! È stato ...