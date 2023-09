Figli coppie gay Pro Vita Famiglia | Bene Tribunale Torino | non esistono due mamme

(Di venerdì 29 settembre 2023), 29 settembre 2023. «ha fatto la Corte d’Appello dia bocciare la richiesta di due donne, rappresentate dall’Avv. Filomena Gallo dell’Associazione Luca Coscioni, di essere qualificate entrambe come “madri” nel certificato di nascita di due gemelli nati in Spagna tramite fecondazione eterologa. Rimane il fatto che quei due bambini sono stati deliberatamente privati del diritto di crescere con un papà, questo sì che è l’unico vero diritto negato dell’intera vicenda e mai undovrebbe avallare tale barbarie. L’intera vicenda è la triste conseguenza della furia ideologica delle lobby Lgbtqia+, che vorrebbero una “fluida” o “queer” e riconoscere lo status di “mamma” soltanto sulla base del sentimento provato per un bambino. Grazie aldi ...

"La denatalità è una spia del fatto che il paese è incartato su se stesso In Italia un 30 per cento di famiglie sono composte da una sola persona, un 30 per cento diè senzaed un ..."Bene ha fatto la Corte d'Appello di Torino a bocciare la richiesta di due donne, rappresentate dall'Avv. Filomena Gallo dell'Associazione Luca Coscioni, di essere qualificate entrambe come "madri" ...

"Figli" coppie gay. Bene decisione del Tribunale di Torino: non ... provitaefamiglia.it

Figli coppie gay. Pro Vita Famiglia: Bene Tribunale Torino, non ... Retesei

Home Adn Kronos Famiglia, Roccella: “Non possiamo sostituire la natalità con l’immigrazione” ...Chris Hemsworth ama portare i figli a vivere avventure in giro per il mondo. E loro amano Thor. Guarda il video di Amica.it ...