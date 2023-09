Fighting Spirit | A Combat Chaplains Journey ottiene una rara proiezione in Vaticano

Il documentario: A Combat Chaplains Journey ha ottenuto una proiezione in Vaticano . Il progetto è stato scritto e diretto da Rich Hull e Justin D. Roberts, ex cappellano militare, ed è la prima co - ...... ma, soprattutto nei game in cui la tensione aumenta, ha difettato a mantenere la lucidità, che è qualcosa di apparentemente simile al dimostrare di avere "", ma al tempo stesso è ...

Fighting Spirit: A Combat Chaplains Journey ottiene una rara ... Movieplayer

Vatican Hosts Screening Of ‘Fighting Spirit: A Combat Chaplains Journey,’ Doc About Military Chaplains Who Made Ultimate Sacrifice Deadline

Il documentario Fighting Spirit: A Combat Chaplains Journey, scritto e diretto da Rich Hull e Justin D. Roberts, ha ottenuto l'occasione rara di essere proiettato in Vaticano.EXCLUSIVE: The upcoming documentary Fighting Spirit: A Combat Chaplains Journey has received the rare honor of a screening at the Vatican. The film written and directed by Rich Hull and Justin D.