Fiammata-spread? Toh | scatta la censura su Draghi | compagni smascherati

(Di venerdì 29 settembre 2023) Per l'ex ministro Giovanni Tria Giancarlo Giorgetti è stato fin troppo prudente: «Ha tenuto il deficit più basso che poteva». Anche perché, ha spiegato in un'intervista alla Stampa, doveva fare i conti con gli effetti del Superbonus, «un provvedimento eversivo e criminale portato avanti dal governo Conte2». Pur senza usare parole così lievi e misurate come quelle dell'economista, la versione del ministro è simile. Dopo aver premesso che gli effetti delle agevolazioni edilizie («80 miliardi di debiti fiscali che dovranno essere onorati nei prossimi 4 anni»), Giorgetti ha spiegato in una nota pubblicata sul sito del Mef all'indomani dell'approvazione della Nadef, che «il governo si è mosso secondo una politica di bilancio seria, responsabile e prudente, consapevole che fare debito non è mai una buona cosa». Quel debito che non scende (nel 2024 resterà inchiodato al 140,1%) e quel ...

Vero, lolo scorso ottobre ha toccato i 250 punti : si è allargato, complici i rialzi dei ... In ogni caso all'epoca la situazione era ben diversa perché a parte unaa metà ottobre il ...Primo, non c'è nessun allarme rosso sui mercati, il debito italiano rimane in zona di sicurezza, come dimostra il ripiegamento delloa 190 punti base, dopo ladi ieri a 200 (sui, ...

Borse europee strappano una chiusura positiva, Piazza Affari +0,5% dopo fiammata Spread Il Sole 24 ORE

Piazza Affari positiva nonostante la fiammata dello spread Verità e Affari

“Questa preoccupazione la vedo soprattutto nei desideri di chi come sempre immagina che un governo democraticamente eletto, che fa il suo lavoro, che ha una maggioranza forte e stabilità, debba andare ...Ci sono almeno due buone notizie in questo ultimo venerdì di settembre. Primo, non c’è nessun allarme rosso sui mercati, il debito italiano rimane in zona di sicurezza, come dimostra il ripiegamento d ...