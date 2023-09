Festa dei nonni | ingresso gratuito per over 65 a Città della Domenica

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 29 settembre 2023) Domenica primo ottobre attività a cura di Unitre (Università delle Tre età) Perugia con il patrocinio del Comune di Perugiadella Domenica ancora una volta vicina agli anziani. In occasione delladei, che si celebra in Italia il 2 ottobre, il parco perugino dedica loro un’intera giornata, anticipando a domenica primo ottobre la celebrazione di questa figura così preziosa per la famiglia e ‘omaggiandola’ con un regalo: l’al parco saràper chi ha più di 65 anni di età e potrà partecipare ad attività a cura di Unitre (Università delle Tre età) Perugia, con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Perugia. Per Unitre Perugia ci saranno Simonetta Lorenzetti e Carla Grassellini, che leggeranno le fiabe ai bambini nei pressi della Stazione ...