Ferrero | d’Este | “Inflazione preoccupa ma cresciamo a volume”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 29 settembre 2023) “Aderiremo alle iniziative di contenimento dell'e stiamo per mandare la comunicazione al ministero” “Siamo lieti di poter dire che nel 2022 e nel 2023 siamo tra le poche aziende che crescono anche ae aumentiamo il numero di famiglie che ci acquistano”. Lo ha detto Alessandro, amministratore delegato e presidente dicommerciale Italia, a margine del lancio dei nuovi biscotti Kinder Kinderini a Milano. “Ovviamente siamo tuttiti della riduzione del potere d’acquisto dei consumatori. Ed è una cosa seria – ha sottolineato-. Abbiamo sempre cercato di contenere molto i nostri prezzi nei mercati in cui operiamo. Facciamo sempre attenzione a stabilire questo rapporto molto forte con i consumatori”. “Questo segmento – ha poi aggiunto – in ...