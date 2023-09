Ferrari | addio ad un passo | contatti avviati | tifosi in lacrime

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 29 settembre 2023) Non è bastata la grande impresa a Carlos Sainz, per sperare in un rinnovo di contratto con la. Ancora in dubbio il suo futuro a Maranello Il Mondiale 2023 di Formula 1, è stato dominato e probabilmente lo sarà ancora dall’olandese Max Verstappen, alfiere della Red Bull. Il team anglo-austriaco infatti, grazie al “cannibale” Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.