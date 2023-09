Femminicidio | Klodiana scriveva | “Le donne non possono vivere all’inferno

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tre colpi d’arma da fuoco e, poi, la fuga. Mentre lei, la vittima, si accascia a terra e muore.Vefa, di origini albanesi, aveva 35 anni ed è stata uccisa per strada giovedì (leggi l’articolo). Si era separata dal marito con il quale ha avuto due bambini, che ora hanno 17 e 14 anni, e stava cercando di rifarsi una vita: lavorava come cameriera in una pizzeria e si era inserita nella comunità., posti di blocco istituiti in tutta la provincia Per l’ennesimonon c’è ancora il nome dell’autore, ma i sospetti degli investigatori dell’Arma dei carabinieri si concentrano sull’uomo, Alfred, anche lui di origine albanese, scrive Il Mattino, che risulta irreperibile dal momento dell’omicidio, avvenuto intorno alle 20 della serata di giovedì 28 settembre, mentre la donna stava rincasando dopo aver finito ...