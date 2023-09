Femminicidio | donna uccisa in strada a Castelfiorentino | caccia al marito

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 29 settembre 2023) I casi disono ormai quasi quotidiani in Italia. La sera del 28 settembre unaè stata assassinata a(Firenze): la signora Klodiana Vefa, 35 anni, madre di due figli, è stataa poche decine di metri dalla casa dove abitava, pare al culmine di una lite. L’omicida le ha sparato in. Le forze dell’ordine sospettano che possa essere stato il, che risulta irrintracciabile. I due coniugi, che da tempo non convivevano più, non erano però separati legalmente. Al momento non risultano testimoni oculari dell’omicidio. Sanitari e carabinieri sul luogo del. Foto Ansa/Claudio Giovanniniall’uomo L’ennesimo ...