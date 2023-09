Femminicidio Castelfiorentino | continua caccia all’uomo | “E’ pericoloso”

Leggi su notizie

(Di venerdì 29 settembre 2023)lada parte del killer che ha ucciso la sua ex compagna: “E’” Una comunità decisamente sconvolta quella di(provincia di Firenze) in merito all’ennesimoche si è verificato nel nostro Paese. Vittima una donna, di origine albanese, Klodiana Vefa. Quest’ultima è stata uccisa in strada con una serie di colpi di pistola. Il tutto è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 28 settembre, intorno alle 19:45. Non tanto lontano dal posto in cui la donna viveva. Ad ucciderla il suo ex compagno, Alfred Vefa. Omicidio(Ansa Foto) Notizie.comno le indagini e la. ...