Femminicidio a Castelfiorentino | Klodiana Vefa uccisa in strada con 3 colpi di pistola alla testa | marito in fuga

Una Donna è rimasta uccisa in strada a Castelfiorentino , in provincia di Firenze, stasera, colpita da un' arma da fuoco . Sul posto stanno procedendo i ...

Una donna di 35 anni è stata uccisa con colpi di arma da fuoco per strada a Castelfiorentino , in provincia di Firenze. Il sospetto degli inquirenti ...

Per Klodiana Wefa, madre di due figli, fatale un colpo sparato alla testa. I carabinieri stanno cercando l'ex marito della donna, non più convivente. Dell'uomo però nessuna ...È caccia all'uomo nei dintorni didove è stata uccisa una donna di 35 anni in strada, con colpi di pistola. L'uomo ricercato è l'ex marito che secondo gli inquirenti potrebbe essere l'autore del fenminicidio. Sul ...

Sono ancora in corso le ricerche del marito di Klodiana Vefa, la donna di origine albanese di 35 anni uccisa ieri sera in strada a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. L’uomo - anche lui di ...«Corri, vieni, mamma è morta»: è stata la figlia minore di Klodiana Vefa, la donna di 35 anni uccisa con tre colpi di pistola esplosi in via Galvani a Castelfiorentino, ...