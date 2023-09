Fedez rompe il silenzio | l’emorragia interna | la corsa in ospedale e il ricovero

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo ore d’apprensione per le sue condizioni di salute,ile si fa vivo con i suoi follower. Il rapper conferma di essere ricoverato in(nelle scorse ore si era anche vociferato di un intervento d’urgenza, ndr). “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perchè il supporto fa sempre bene in questi momenti – scrive tra le Instagram Stories – Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.e Chiara Ferragni (Foto Instagram) Chiara Ferragni ha lasciato Parigi ed è tornata a Milano in fretta e furia Che qualcosa di grave fosse accaduto a ...

ROMA - Su Amazon è uscita la puntata di "The Ferragnez" in cui viene raccontata l'esperienza di Sanremo della celebre coppia composta da Chiara ...

Pochi minuti fa Fedez ha rotto il silenzio in merito alle sue condizioni di salute e ha conferma to di essere ricoverato in ospedale . Le sue parole ...

'Ringrazio il personale medico che mi ha salvato la vita '. Così sui social, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia,il silenzio e racconta quanto accaduto nelle ultime ore dopo il ritorno in anticipo della moglie Chiara Ferragni da Parigi per 'una emergenza' e ...A pochi giorni dalla partenza della nuova edizione del Mercante in fiera , Pino Insegnoil silenzio in merito alle voci di una raccomandazione della premier Giorgia Meloni che, ...Ferragni e,...

"Mi hanno salvato la vita". Fedez rompe il silenzio dall'ospedale ilGiornale.it

Fedez rompe il silenzio dopo il ricovero e parla di emorragia interna RTL 102.5

Come sta Fedez Il rapper e influencer rompe il silenzio e scrive sui social per tranquillizzare i follower dopo il ricovero all'ospedale ...Le voci che circolavano su Fedez da ore si sono rivelate fondate. Il rapper è finito in ospedale a causa di una emorragia interna provocata da due ulcere. A confermarlo è stato lui stesso attraverso ...