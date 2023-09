Fedez ricoverato in ospedale | «Ho avuto un' emorragia interna | mi hanno salvato la vita con due trasfusioni di sangue»

Fedez rompe il silenzio e conferma di essere ricoverato in ospedale : “Due ulcere mi hanno causato un’emorragia interna”. Ecco come sta ora Pochi minuti fa Fedez ha rotto il silenzio in merito alle sue condizioni di salute e ha confermato di essere ricoverato in ospedale. Le sue parole ...

Fedez ricoverato d’urgenza a causa di un’ulcera gastrica - ecco come sta il noto rapper Fedez, noto rapper e giudice di X Factor, è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano. La notizia è emersa dopo una ...

Cosa ha Fedez : perché è stato ricoverato in ospedale? Il motivo Cosa ha Fedez: perché è stato ricoverato in ospedale? Il motivo Cosa ha Fedez: perché è stato ricoverato in ospedale? Il cantante nelle scorse ore è ...

Fedez : «Ricoverato per due ulcere - ringrazio chi mi ha salvato la vita». Ecco come sta il rapper Fedez ha condiviso con i fan aggiornamenti in merito al suo stato di salute. Il rapper, infatti, nelle sue Instagram stories ha scritto di essere ...

Fedez ricoverato in ospedale? Chiara Ferragni costretta a ritornare a Milano dalla settimana della moda di Parigi Sono ore di apprensione per Fedez che avrebbe avuto nuovi problemi di salute: sui social non si parla d’altro. A far scattare il primo campanello ...