“Fedez ricoverato in ospedale” | Chiara Ferragni rientra prima da Parigi con la Biasi | interviene il suo management

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 29 settembre 2023) Come sta? Da alcune ore si rincorrono diverse indiscrezioni sullo stato di salute del rapper. C’è chi parla di operazione d’urgenza e chi sostiene siain. Il Corriere della Sera in queste ore ha fatto sapere che il rapper non sarebbe ancora stato dimesso, nonostante il silenzio social dei Ferragnez. Come sta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.