Fedez ricoverato d’urgenza in ospedale | emergenza confermata «Servono accertamenti»

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez , sarebbe ricoverato in ospedale a Milano. La notizia era iniziata ad essere sussurrata nella mattinata di ...

Fedez è stato ricoverato d'urgenza in ospedale , tanto che Chiara Ferragni è rientra ta a Milano da Parigi in tutta fretta. Cosa sta succedendo?

Apprensione per le condizioni di salute di Fedez . Il cantante è stato ricoverato in ospedale . Chiara Ferragni ha lasciato Parigi ed è tornata a ...

Secondo quanto riporta il Corriere.it,è statoin ospedale, dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti, ma al momento la coppia mantiene il silenzio sui social. Il 22 marzo 2024 ......la preoccupazione che il motivo del frettoloso rientro fosse legato allo stato di salute di, ... Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il rapper sarebbe statoin ospedale per ...

Fedez ricoverato in ospedale, ecco perché Chiara Ferragni è rientrata a Milano da Parigi Fanpage.it

Chiara Ferragni rientra da Parigi perché Fedez è in ospedale: il rapper è ricoverato per alcuni accertamenti Virgilio Notizie

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, Fedez è stato ricoverato in ospedale d'urgenza, tanto che sua moglie, l'influencer Chiara Ferragni è rientrata in tutta fretta dalla Parigi Fashion Week ...Fedez è stato ricoverato in ospedale. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’artista “è stato sottoposto ad alcuni accertamenti”. Motivo per cui nelle ultime ore Chiara Ferragni ha fatto ...