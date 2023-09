Fedez Operato D’Urgenza | Chiara Ferragni Annulla Tutti Gli Impegni!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 29 settembre 2023)è stato ricoverato edin ospedale. La mogliehato i suoi numerosi impegni per raggiungerlo immediatamente. Ecco cosa sta succedendo! #Il mondo del gossip è in subbuglio a causa di alcune preoccupanti notizie riguardanti, sua moglie, ha interrotto il suo soggiorno a Parigi, dove partecipava alla Paris Fashion Week, per tornarea Milano. L’imprevisto ritorno ha allarmato i fan, soprattutto dopo che un loro conoscente ha manifestato preoccupazione in diretta live. Recentemente, “Il Corriere” ha divulgato la notizia che il noto rapper si trova in ospedale per alcuni esami ...