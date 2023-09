Fedez non sta bene | è in ospedale Chiara Ferragni costretta a ritornare a Milano dalla settimana della moda di Parigi

(Di venerdì 29 settembre 2023) Sono ore di apprensione per. Il rientro improvviso adi- che si trovava aper la- ha fatto da campanello di allarme. L’imprenditrice digitale ha condiviso ieri una foto tra le storie Instagram, mano nella mano con l'amica del cuoreBiasi. Secondo il CorriereSera,si trova in. «Ai migliori amici che saltano sul...

Sono ore di apprensione per Fedez . Il rientro improvviso a Milano di Chiara Ferragni - che si trovava a Parigi per la settimana della moda - ha ...

Rientro a casa che preoccupa, quello di Chiara Ferragni e i fan si sono subito chiesti: 'Si tratta di'. La Ferragniha raccontato cosa sia successo, tuttavia, l'assenza didai social ...... ha detto: "Comunque, mandate un abbraccio a Federico in chat edico altro".era l'unico assente dal mega evento organizzato da Marracash, a Milano, a cui hanno partecipato i rapper più ...

Chiara Ferragni torna da Parigi per "un'emergenza", le voci su Fedez operato d'urgenza Today.it

Fedez sta male La Ferragni in fuga da Parigi e Mr Marra allarma i fan Tuttosport

Preoccupazione per le condizioni di salute di Fedez. Il rapper sarebbe ricoverato in ospedale a Milano, ma non si conoscono i motivi. La moglie Chiara Ferragni ha improvvisamente lasciato la Fashion ...Le ultime storie di Chiara Ferragni hanno preoccupato molto tutti i follower dei Ferragnez. L’imprenditrice si trovava a Parigi per la settimana della moda ma è stata costretta a prendere il primo ...