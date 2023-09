Fedez in ospedale | «Mi hanno salvato la vita» Il gesto di Carlo Conti in tv

(Di venerdì 29 settembre 2023)sta male. Il cantante è stato ricoverato ine operato d'urgenza per due ulcere che glicausato un'emorragia interna. A rivelarlo sui social network il diretto interessato con un breve messaggio, dopo che le sue condizioni di salutedestato grande preoccupazione sul web. A destare sospetti il rientro improvviso di Chiara Ferragni a Milano: insieme all'amica Chiara Biasi l'imprenditrice digitale ha infatti lasciato di fretta e furia la Fashion Week di Parigi per correre dal marito. Le due ulcere di: cosa è successo e come sta oggi il cantante "Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che micausato un'emorragia interna", ha raccontatosu Instagram, dove era sparito negli ultimi giorni. "Intanto grazie per ...

Milano - Ore di apprensione per il rapper Fedez che - come rivela l'agenzia Adnkronos - sarebbe arrivato ieri al Pronto Soccorso dell' ospedale ...

Ha destato non poco preoccupazione l'indiscrezione su, da ieri ricoverato inpresso il Fatebenefratelli di Milano, dove è giunto in seguito ad un malore. La moglie Chiara Ferragni , a Parigi per la Fashion Week, si è precipitata ...Sono ore di apprensione perche ha nuovi problemi di salute: è ricoverato in urgenza nel reparto di chirurgia dell'Fatebenefratelli Sacco. Lo stesso artista in serata ha confermato con una storia su Instagram: "...

Fedez: "Sono in ospedale per emorragia, mi hanno salvato la vita" Adnkronos

Fedez ricoverato in ospedale: "Mi hanno salvato la vita" RaiNews

Purtroppo - è quanto ha scritto su Instagram Fedez - attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato una emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto ...Fedez è stato ricoverato presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Milano nella giornata di ieri, mercoledì 28 settembre: al momento le condizioni del rapper - come riferito dall'agenzia ADNKronos in cura ...