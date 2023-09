Fedez in ospedale | Chiara Ferragni rientrata d' urgenza da Parigi per «un’emergenza in famiglia»

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’imprenditrice digitale è tornata all’improvviso a Milano senza specificare il motivo. Sui social, però, circolano indiscrezioni sul marito. «Un abbraccio ae non dico altro», sono le parole del co conduttore di Muschio Selvaggio

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez , sarebbe ricoverato in ospedale a Milano. La notizia era iniziata ad essere sussurrata nella mattinata di ...

Sono ore di apprensione per Fedez . Il rientro improvviso a Milano di Chiara Ferragni - che si trovava a Parigi per la settimana della moda - ha ...

Fedez è stato ricoverato d'urgenza in ospedale , tanto che Chiara Ferragni è rientra ta a Milano da Parigi in tutta fretta. Cosa sta succedendo?

è ricoverato inChiara Ferragni ha lasciato di corsa la Parigi Fashion Week per tornare a Milano e raggiungere il marito. Come riporta il Corriere della Sera , il rapper sarebbe in ...Cosa sta succedendo aLa 'fuga' di Chiara Ferragni da Parigi per un'emergenza sta facendo decisamente preoccupare ...Corriere ha rivelato che effettivamente il rapper si troverebbe in, ...

Fedez è in ospedale, Chiara Ferragni torna prima da Parigi Corriere della Sera

Fedez ricoverato in ospedale, ecco perché Chiara Ferragni è rientrata a Milano da Parigi Fanpage.it

Fedez è stato ricoverato in ospedale. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’artista “è stato sottoposto ad alcuni accertamenti”. Motivo per cui nelle ultime ore Chiara Ferragni ha fatto ...Preoccupazione per le condizioni di salute di Fedez. Il rapper sarebbe ricoverato in ospedale a Milano, ma non si conoscono i motivi. Chiara Ferragni ha improvvisamente lasciato la Fashion Week di ...