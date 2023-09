Fedez è in chirurgia | la corsa del rapper in pronto soccorso poi il ricovero

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ore di apprensione per. Il, che nel 2022 ha subito una delicata operazione al panceas per un tumore, sarebbe ricoverato a Milano da ieri. A fornire gli ultimi aggiornamenti è l'agenzia Adnkronos secondo cui Federico Lucia, questo il vero nome del cantante marito di Chiara Ferragni, "sarebbe arrivato ieri alall'ospedale Fatebenefratelli di Milano (Asst Fatebenefratelli Sacco)". Secondo quanto viene riportatosarebbe attualmente ricoverato in. Ad allarmare i fan della coppia er astato un post sui social di Ferragnai, che ha annunciato il ritorno anticipato a Milano da Parigi dove si trovava per la settimana della Moda per una "emergenza". Successivamente sono state diffuse altre informazioni. Il co-conduttore (assieme a ...

è arrivato ieri al Pronto Soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano ed è attualmente ricoverato in. Sono ore di apprensione per il rapper: il rientro improvviso a Milano di ......l'Adnkronos il rapper sarebbe arrivato ieri al pronto Soccorso del Fatebenefratelli di Milano... A quanto apprende l'Adnkronos, il rapper sarebbe attualmente ricoverato in. ...

Fedez ricoverato d’urgenza in chirurgia a Milano Il Sole 24 ORE

“Fedez ricoverato in chirurgia”. Ecco perché Chiara Ferragni è ... IL GIORNO

Secondo quanto viene riportato Fedez sarebbe attualmente ricoverato in chirurgia. Ad allarmare i fan della coppia er astato un post sui social di Ferragnai, che ha annunciato il ritorno anticipato a ...MILANO - Ore di apprensione per il rapper Fedez che - come rivela l’agenzia Adnkronos- sarebbe arrivato ieri al Pronto Soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il cantante sarebbe ...