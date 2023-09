Federico Marchetti | chi è il fondatore di Yoox e perché la sua storia è così importante in Italia

(Di venerdì 29 settembre 2023) Nel cuore della rivoluzione digitale, un nome spicca nel panorama della moda online:diè riuscito a trasformare il concetto di shopping di lusso, aprendo la strada a una nuova era di vendite al dettaglio attraverso il web. Chi è, ildiNato nel 1969 a Ravenna, inha dimostrato fin da giovane una passione per l’innovazione e l’imprenditorialità. Dopo aver conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,ha intrapreso la sua carriera nel mondo degli affari, lavorando inizialmente nel settore ...

Ma perquelle otto paia di scarpe hanno rappresentato la svolta per l'azienda da lui fondata qualche mese prima. Yoox. Nata nel 2000 . La startup italiana che ha portato online il ...Ma perquelle otto paia di scarpe hanno rappresentato la svolta per l'azienda da lui fondata qualche mese prima. Yoox. Nata nel 2000 . La startup italiana che ha portato online il ...

Federico Marchetti, l’inventore di Yoox: «Sono stato uno squalo travestito da pesciolino» Sette del Corriere della Sera

ITW 2023, i migliori errori di Federico Marchetti (fondatore di Yoox): 'Sbagliare è la cosa più facile che ti possa succedere' Repubblica TV

Leggi su Sky TG24 l'articolo Italian Tech Week, al via a Torino la più importante conference italiana del settore ...“Il momento in cui ho capito che Yoox ce l’avrebbe fatta Quando delle suore di clausura hanno comprato dal nostro sito otto paia di mules. L’ho considerato un segno. Un segno divino”. Forse per il cl ...