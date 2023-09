Fdi toglie i vincoli ai tagli boschivi con un emendamento L’accusa | “Regalo alla filiera del legno” Bonelli | “Golpe contro la natura”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Centinaia di boschi italiani situati in aree definite come di “notevole interesse pubblico” – ovvero zone dove vi siano, tra l’altro, “bellezzeli e panoramiche”, “memoria storica” e “singolarità geologica” – potranno essereati senza più l’autorizzazione paesaggistica della sovrintendenza. L’al Decreto Asset presentato dal senatore e presidente della IX Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) Luca De Carlo, approvato il 27 settembre, ha modificato l’art.149 comma 1 lettera c del codice dei Beni culturali (dlgs 42/2004) con l’obiettivo di “rilanciare l’industria del”. È stato festeggiato come un alleggerimento del carico burocratico da diverse sigle associative legate all’economia forestale. Per Angelo, co-portavoce ...