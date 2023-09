FdI-terminator | Pd terminato | guizzo grillino | il sondaggio cambia il quadro

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Fratelli d'Italia ancora primo partito a un anno dalle elezioni del 25 settembre 2022. Il partito della premier Giorgia Meloni attualmente è al 28,5%: un dato che, se da una parte risulta in calo dello 0,7% rispetto a due settimane fa, è comunque 2 punti e mezzo sopra il risultato delle Politiche. Questo quanto emerge dalla Supermedia Agi/Youtrend dei sondaggi. Anche per gli altri partiti, comunque, ci sono stati deimenti significativi. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte in un anno è cresciuto dell'1,1% fino ad arrivare oggi al 16,5%; il Pd di Elly Schlein invece è salito dello 0,6 rispetto alle elezioni del 25 settembre 2022, e adesso è al 19,7%. Su anche la Lega di Matteo Salvini, ora al 9,3%, che ha registrato un aumento dello 0,5% rispetto a un anno fa. L'unico partito in calo è Forza Italia, che lo scorso giugno ha perso il suo fondatore, Silvio ...