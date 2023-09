FC Koln vs Stoccarda – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’FCspera di vincere la prima partita di campionato della stagione quando sabato 30 settembre ospiterà loin Bundesliga. Gli ospiti, invece, hanno superato ogni aspettativa pre-campionato vincendo quattro delle loro cinque partite iniziali. Il calcio di inizio di FCvsè previsto alle 15:30 Anteprima della partita FCvsa che punto sono le due squadre FCDopo essersi qualificato per l’Europa Conference League finendo al settimo posto nella prima stagione di Steffen Baumgart, l’ultima volta ilè scivolato a metà classifica finendo all’11° posto, ma questa volta si sarebbe aspettato molto di più di un punto in cinque partite. Nonostante David Selke li abbia portati in vantaggio per ...