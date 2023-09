FC Copenaghen-Midtjylland sabato 30 settembre 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 29 settembre 2023) Nelle previsioni estive la sfida tra FCavrebbe potuto essere una sfida per il titolo ma per ora così non è stato. I campioni in carica guidano la classifica di Superligaen con 22 punti in 9 giornate, otto in più dei rivali che hanno avuto un inizio di stagione mediocre dal quale InfoBetting: Scommesse Sportive e