Fantacalcio | tutti gli squalificati in Serie A 30 settembre-2 ottobre | chi non può giocare nel weekend Due calciatori fuori causa

(Di venerdì 29 settembre 2023) Si torna subito in campo per la settima giornata di campionato diA.pieno, che inizierà già domani alle 15.00 con Lecce Napoli per prolungarsi fino al 2alle 20.45 con Fiorentina-Cagliari. Due i giocatoriper questa tornata di gare. Il primo è il centrocampista del Lecce Mohamed Kaba; il franco-guineiano è stato espulso negli ultimi minuti del match contro la Juventus perso per 1-0 per doppia ammonizione,ta da un brutto intervento sui Chiesa e da una simulazione nei minuti di recupero. Salterà dunque la partita contro il Napoli. L’altro squalificato è invece Alexis Saelemaekers; anche per il belga del Bologna una doppia ammonizione, per un fallo su Izzo e da un conseguente applauso polemico verso l’arbitro Pezzuto. L’ex Milan non sarà dunque a disposizione per ...