Fantacalcio | tutti gli infortunati e gli indisponibili in Serie A 30 settembre-2 ottobre | chi non può giocare nel weekend

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo aver messo in archivio la sesta giornata dellaA 2023-2024, è già tempo di pensare al prossimo impegno. A livello disiamo già pronti per schierare la formazione in vista dei primi anticipi in programma. Tutto è pronto? Andiamo a conoscere squadra per squadra, quindi,gliin vista della prossima giornata. GLIDELLA 7a GIORNATA ATALANTA: Scamacca – Lesione alla coscia sinistra – un mese Touré – Rottura del tendine del retto femorale – 3 mesi BOLOGNA Lucumi – Risentimento al quadricipite – Da valutare Posch – Lesione al bicipite femorale – un mese Soumaoro – Rottura del tendine rotuleo – 3 mesi CAGLIARI Lapadula – Operato alla caviglia – un mese Mancosu – Problema fisico – Da valutare Rog – Operato al crociato – 3 ...

La Serie A 2023/2024 sta per tornare. Ancora qualche ora di attesa e poi si giocherà sui vari terreni di gioco sparsi per la Penisola. La massima ...

La Serie A torna subito in campo per il turno infrasettimanale. La sesta giornata di campionato comincerà domani, 26 settembre, con il match tra ...

Non c’è tempo per poter respirare che la Serie A torna in campo. Siamo già alla sesta giornata di campionato, con il primo infrasettimanale della ...

Si torna subito in campo per la settima giornata di campionato di Serie A. Weekend pieno, che inizierà già domani alle 15.00 con Lecce Napoli per ...

Genoa - Roma 4 - 1: Tabellino, Bonus e Malus al. Il Genoa di Alberto Gilardino ... che sembrava essersi ritrovata grazie all'arrivo di Romelu Lukaku, ha evidenziatoi suoi limiti, ...Un successo meritatissimo, frutto di una prestazione perfetta di quasii giocatori: in primis Gudmundsson, inarrestabile sulla fascia, e Dragusin, che non fa toccare palla a Lukaku. In mezzo al ...

Fantacalcio, tutti gli squalificati in Serie A (30 settembre-2 ottobre): chi non può giocare nel weekend. Due calciatori fuori causa OA Sport

Fantacalcio, da Calhanoglu a Dybala: tutti i record che può regalare la 6^ giornata Fantacalcio ®

Si torna subito in campo per la settima giornata di campionato di Serie A. Weekend pieno, che inizierà già domani alle 15.00 con Lecce Napoli per prolungarsi fino al 2 ottobre alle 20.45 con Fiorentin ...La Serie A 2023/2024 non ha un attimo di sosta: e con lei il fantasy game più amato dagli italiani, il Fantacalcio ...