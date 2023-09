Famiglia | Roccella | “Non possiamo sostituire la natalità con l’immigrazione”

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 29 settembre 2023) (Adnkronos) – “Nonlaconperché lanon è solo questione di numeri ma un problema di vitalità”. Lo ha dichiarato la ministra per la, lae le Pari opportunità Eugenia Maria, intervenuta in collegamento alla prima giornata della V edizione di “‘SudeFuturi’, energie al Sud tra storia e innovazione. Risorse, ostacoli e opportunità”, il meeting internazionale organizzato dalla Fondazione Magna Grecia in programma a Santa Maria di Castellabate. “La deè una spia del fatto che il paese è incartato su se stesso In Italia un 30 per cento di famiglie sono composte da una sola persona, un 30 per cento di coppie è senza figli ed un altro 30 per cento è ...