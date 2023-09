Fake news | dove e quante sono e come ci si difende

(Di venerdì 29 settembre 2023) su Tg. La7.it - Nei giorni scorsi la notizia sulla rimozione in Italia da parte di meta di oltre 45mila contenuti da facebook e 1900 da Instagram per disinformazione. Il dato ...

(Adnkronos) – Secondo i dati di Bruxelles che riguardano l’attuazione del Codice di condotta delle piattaforme Social , l’ Italia è prima in Ue per ...

Ventotene – “In qualità di Sindaco di Ventotene sento il dovere nei confronti della mia cittadinanza in particolare e, dell’opinione pubblica in ...

Nei giorni scorsi la notizia sulla rimozione in Italia da parte di meta di oltre 45mila contenuti da facebook e 1900 da Instagram per disinformazione. Il dato italiano è per altro il più alto tra i ...Per scoprirlo chi fosse davvero Nerone Alberto Angela ha analizzato la vita di questo personaggio, facendo luce sui molti lati oscuri - e sulle molte- che per secoli ne hanno alimentato ...

Fake news cinesi. C’è anche l’Italia nel report Usa Formiche.net

Continuano le controversie di X, che rimuove la funzione per segnalare la disinformazione alla soglia di un importante referendum in Australia.Il sindaco di Ventotene, Carmine Caputo: "Smentisco categoricamente le illazioni che vedono il progetto di recupero alla deriva e addirittura abbandonato e fermo dal gennaio 2023" ...