FacileDoc – La gestione documentale digitale al servizio dell’automotive

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 29 settembre 2023) Da un’idea di Roberto Falvo, Founder delle Agenzie Tripodi, nasce la prima App utilizzabile in tutta Italia che semplifica il processo di compravendita di un’auto, facilitando acquirenti e concessionarie Catanzaro, 29 settembre 2023. Qual è il concreto contributo che la digitalizzazione può apportare al settore automotive? Quali i benefici non solo per chi acquista un’automobile ma anche per le concessionarie che si occupano di commercializzazione della stessa? “Nel settore automotive, come in tutte le altre fette di mercato, digitalizzare dati e interscambi non equivale soltanto ad una sostanziale riduzione del materiale cartaceo in chiave ecosostenibile. ma anche ad un reale efficientamento e semplificazione dei processi burocratici e amministrativi.” A dichiararlo è Roberto Falvo, founder di Agenzie Tripodi,azienda calabrese specializzata in pratiche automobilistiche, che lo ...