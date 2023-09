Fabrizio Corona | festa a sorpresa per la libertà riconquistata

(Di venerdì 29 settembre 2023)e gli amici festeggiano laritrovata mentre l'imprenditore "riprende posto" anche in TV L'articolo proviene da Novella 2000.

Durante la prima puntata di “Stasera c’è Cattelan ”, Alessandro Cattelan ha lanciato una frecciatina a Belen Rodriguez per la sua mancata ospitata ...

Alessandro Cattelan non ha preso bene il forfait di Belen Rodriguez, data come ospite certa della prima puntata del suo programma. E così, con ...

“Non ci sarà più per lui”, aveva detto il fotografo a Francesca Fagnani, parlando della relazione tra la showgirl e il figlio nato dal loro ...

Fabrizio Corona attacca Alessandro Cattelan che in un infinito monologo se l’é presa con Belen Rodriguez che lo ha bidonato per il suo programma ...

Giacomo Urtis , o Jenny come si fa chiamare da un po' di tempo, è stato di recente al centro del gossip per un'ipotetica relazione con, con tanto di proposta di matrimonio di quest'ultimo (almeno da quanto dice Urtis). Giusto ieri il chirurgo delle celebrità ha festeggiato il compleanno con una grandissima festa e ...... che consiste in videoproiezioni, installazioni digitali e pareti monumentali ad opera dell'emilianoPlessi (1940). La mostra, che si inserisce nel format Palcoscenici archeologici,...

«Mio figlio Carlos sta male, soffre di una malattia genetica». A rivelarlo nel corso dell’intervista a Belve è Fabrizio Corona. Il fotografo ha definito la patologia del ragazzo genetica: «Adesso sta ...Il chirurgo delle celebrità ha compiuto gli anni festeggiando con un party in grande stile e un corteggiatore misterioso gli ha fatto avere un regalo inatteso.