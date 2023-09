F1 | Pirelli ufficializza le mescole in vista di USA | Brasile e Messico che vedrà una novità

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) Si entra nel vivo della fase finale del Mondiale di Formula Uno 2023 e, dopo la tappa del Gran Premio del Qatar del prossimo weekend, ci attende la tripletta americana con i Gran Premi di Stati Uniti,uno dietro l’altro, senza soluzioni di continuità., per l’occasione, hato leche porterà a Austin, Città dele Interlagos. Due delle trerimangono invariate rispetto alla scorsa stagione, mentre in uno dei tre appuntamenti ci sarà una. Le nomine rimangano invariate rispetto al 2022 per Austin e Interlagos: C2 come P Zero White hard, C3 come P Zero Yellow medium e C4 come P Zero Red soft. Per il Gran Premio del, invece, le scelte saranno più morbide: C3 come P ...