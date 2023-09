F1 | GP Qatar 2023 | programma | date | orari e diretta tv

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo una settimana di pausa in seguito al Giappone, ecco il diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello atteso con il Gran Premio dela Lusail: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming della gara asiatica conpomeridiani e serali dal momento che si gareggia in notturna in questa seconda edizione dopo quella del 2021. Qui, peraltro, il weekend è rivoluzionato perché c’è la sprint al sabato. Veniamo allora agli. Venerdì 04 ottobre alle ore 15.30 italiane si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 19 si prosegue con le qualifiche. Sabato 05 ottobre alle ore 15 inizierà la Sprint Shootout, quindi a seguire ecco la gara sprint delle ore 19.30, mentre la ...

La Formula 1 tira brevemente il fiato prima del prossimo appuntamento. D’altronde il Circus è sceso in pista per due weekend consecutivi; è dunque ...

Ceca, Ucraina, Germania, Iran, Cuba e Brasile. Il primo match contro Dzavoronok e compagni è su ... unica squadra che scopriremo strada facendo e' il che non abbiamo mai affrontato prima dora, ... EuroVolley, terza medaglia in 3 anni dopo il doppio oro europeo e mondiale, oltre alla ...

Saranno tutti avversari di primissimo livello, come ormai consuetudine per la pallavolo maschile mondiale: « Abbiamo un girone impegnativo con tanti avversari che giocano un'ottima pallavolo; unica ... Il ritorno al simulatore darà un'indicazione sul ritorno in pista già nel week end di Losail. Horner cauto, indica Austin come obiettivo preferibile per il ritorno senza affrettare i tempi del recupero.