Eventi a Napoli e in Campania da giovedì 28 a domenica 1° ottobre

(Di venerdì 29 settembre 2023) Da28 a1°sarà un weekend ricco die in. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere. Ae inda28 a1°2023 sono previsti numerosidi sagre, arte, cultura, mostra, concerti e spettacoli. Ecco tutti gli

Da giovedì 7 a domenica 10 settembre sarà un weekend ricco di Eventi a Napoli e in Campania . Ecco quali sono i principali appuntamenti da non ...

Da giovedì 14 a domenica 17 settembre sarà un weekend ricco di Eventi a Napoli e in Campania . Ecco quali sono i principali appuntamenti da non ...

Al via oggi, 19 settembre, le celebrazioni in onore di San Gennaro a Napoli . Un evento attesissimo per tanti fedeli che, come ogni anno, sperano ...

Da giovedì 21 a domenica 24 settembre sarà un weekend ricco di Eventi a Napoli e in Campania . Ecco quali sono i principali appuntamenti da non ...

Da giovedì 28 a domenica 1° ottobre sarà un weekend ricco di Eventi a Napoli e in Campania . Ecco quali sono i principali appuntamenti da non ...

...dimostrano che raggiungere questo obiettivo permette di prevenire un numero assoluto di... Università Federico II die presidente della Società italiana di cardiologia (Sic), in una nota ...Numerosi, come proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri, percorso itinerante sui ... L'Anpi, che ha scelto le città di Matera,e Lanciano per le celebrazioni ufficiali dell'80° ...

Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 29 settembre al 1° ottobre NapoliToday

A Napoli c'è la Festa del Prosciutto Crudo: 4 giorni di degustazioni gratis per tutti Vesuvio Live

Il paziente sta meglio, è in via di recupero, ma forse è ancora presto per parlare di guarigione completa e di dimissioni: il Napoli vince e convince contro l'Udinese, ma… Leggi ...In occasione del Marrageddon il Comune di Napoli ha disposto il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale, ...