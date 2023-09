Erika Burkart | essere membrana fra silenzio e parola Traduzione di Paola Celio e Anna Ruchat

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023)è stata una poetessa svizzera (1922-2010) nata ad Aarau. Ha abitato per tutta la vita nella casa di famiglia, una antica abbazia, ed era sposata con il poeta Ernst Halter, che ora amministra il suo lascito. Ha pubblicato più di venti volumi di poesie e inoltre romanzi e altre prose liriche.è stata una delle voci più importanti della poesia tedesca della sua generazione. Nel 2005 è stata la prima donna a ottenere il Großer Schillerpreis, all’epoca il massimo riconoscimento per la letteratura svizzera. A.R. Beruf Die weiße Nacht schaut durch alle Fenster herein mit Schneebaum, schwelendem Aschenhimmel. Mich schmerzt, zwischen Schweigen und Rede Membran zu sein, wortlos zu lauschen in den entstirnten Raum *Chiamata La bianca notte guarda dentro da tutte le finestre con albero innevato cielo di cenere e brace ...