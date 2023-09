Eramo | “Col Crotone sarà una bella gara | del Benevento mi è piaciuto un aspetto”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa rescissione del contratto arrivata a mercato ormai chiuso lo costringerà ad attendere gennaio per trovare una nuova squadra. Mirkodovrà aspettare per tornare a calcare un campo da gioco e, nel frattempo, si allena, valuta proposte e guarda quante più partite possibili. La voglia di calcio, insomma, è sempre la stessa per un ragazzo che in diciassette anni di carriera ha vestito anche le maglie di."Il girone C è un campionato difficile rispetto agli altri due raggruppamenti, le partite sono più dure e complicate, non ci sono gare scontate. Questo lo rende un torneo bello e interessante", racconta il centrocampista classe 1989, "mi aspettavo che le squadre costruite per puntare alla promozione diretta potessero incontrare delle difficoltà all'inizio, ma alla lunga i veri valori ...