Energia | migranti | sviluppo | il Piano Mattei annunciato da Giorgia Meloni non esiste

Leggi su tpi

(Di venerdì 29 settembre 2023) Forse saràa ottobre, ma è un anno chene parla. L’ormai noto “” è famoso soprattutto perché (ancora) non. Tutto ciò che sappiamo è statodalla stessa Presidente del Consiglio. I propositi sono chiari e nobili: se i Paesi africani da cui provengono o dove transitano iaumentassero il proprio grado di, i flussi dovrebbero interrompersi. A tale scopo serve undi investimenti per promuovere la crescita di questi Stati e, perché no, con l’occasione ottenere quelle risorse, in primis energetiche, necessarie ad alimentare la nostra economia. Insomma, chiudere il rubinetto deie aprire quelli di gas, petrolio, e altre ...