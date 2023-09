Elba | isola delle tartarughe Tanti nidi sulle spiagge e schiusa record a Fetovaia

(Di venerdì 29 settembre 2023) Mare in buona salute nell'Arcipelago Toscano come testimoniano le deposizioni di uova. Il progetto di ricerca di Arpat e l'alta percentuale di nascite, fino al 97% del totale .

Firenze, 29 settembre 2023 - Il 2023 è stato un anno record delle nidificazioni di tartarughe marine in Italia, con risultati sorprendenti in Toscana.Il progetto Life Turtlenest, coordinato da Legambiente e al quale partecipano la Stazione zoologica Anton Dhorn; Ispra; Università La Sapienza di Roma; Tartarughe marine, il 2023 anno record di nidifi ...