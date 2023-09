Ed Sheeran pubblica il nuovo disco Autumn Variations

(Di venerdì 29 settembre 2023) , prodotto da Aaron Dessner della rock band The National, la tracklist Edoggi unalbum a quattro mesi dal precendente:su etichetta Gingerbread Man Records e prodotto da Aaron Dessner della rock band The National. “Lo scorso autunno, ho scoperto che io e i miei amici stavamo attraversando moltissimi cambiamenti di vita. Dopo il caldo dell’estate, tutto si è calmato, si è sistemato, è caduto a pezzi, è venuto al pettine o è imploso,” racconta Ed. Il racconto del cantautore sulprogettografico “Quando ho attraversato un momento difficile all’inizio dello scorso anno, scrivere canzoni mi ha aiutato a capire i miei sentimenti e ad accettare ciò che stava succedendo, e quando ho saputo delle ...

L'ultimo disco del cantautore di Halifax, prodotto da Aaron Dessner dei National, è ispirato all'autunno e alle storie di alcuni suoi amici, ma mancano le hit su cui ha costruito il suo successo ...29 set 2023 - Esce oggi il nuovo album "Autumn variations": il primo di una tetralogia. Nel 2024 di nuovo in tour.