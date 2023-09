Ecco i Medicane Mediterranean Hurricane | minacciano milioni di persone | come in Libia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Sabato 11 settembre scorso, l’uragano Daniel ha colpito lacausando inondazioni e il crollo di due dighe lungo il fiume Wadi nella città di Derna. I morti stimati sono 20000 e circa 30000 gli sfollati. Il ciclone in particolare ha colpito le città costiere di Bengasi e Jabal al-Akdar con venti che hanno sfiorato i 180 km/h. Nelle città di Al Badya e di Sharat si contano più di 20 morti, 7sono morte nella città di Susa. Nella zona di Derna sono caduti in poche ore 400 mm di pioggia, la stessa quantità di precipitazioni che di solito si registrano in due anni. Sulla città di Derna, in seguito al crollo delle dighe, si sono riversati in un colpo solo 33di metri cubi di acqua. Derna è stata distrutta con interi quartieri scomparsi, morti seppelliti in fosse comuni, strade impraticabili e rischio di epidemie ...