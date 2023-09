Ecco come l’ambasciatore russo prova a fare propaganda sul caro bollette

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 settembre 2023) All’indomani dell’annuncio di Arera dell’aumento medio del 18,6 per cento delladella luce nell’ultimo trimestre del 2023,in Italia, Aleksej Paramonov, ha tentato di utilizzare la questione, strettamente collegata all’aggressione russa dell’Ucraina,arma. L’ha fatto in un’intervista all’agenzia di stampa russa Ria Novosti, in cui ha cercato di cavalcare alcune narrazioni tipiche dellarussa,l’energia e le sanzioni, che già avevano segnato il dibattito politico in Italia nelle settimane che hanno preceduto le elezioni dell’anno scorso,spiega un recente rapporto dello European Council on Foreign Relations (di cui chi scrive è co-autore, ndr). L’obiettivo di queste attività? Sempre lo stesso: alimentare divisioni ...