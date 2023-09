EA Sports FC 24 | migliori moduli | tattiche e istruzioni giocatore

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 29 settembre 2023) Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, ida utilizzare per vincere ad ogni partita di EAFC 24: o perlomeno, ci potete provare dai In arrivo proprio oggi, 29 settembre, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S e Nintendo Switch, EAFC 24 è, a tutti gli effetti, la nuova generazione di titoli dedicati alla simulazione calcistica targata EA. Dopo l’obbligatorio abbandono del celeberrimo FIFA, a causa di una serie di controversie legali, l’azienda riparte comunque alla grande portando il suo marchio su un altro nome, senza stravolgere l’essenza rodata e già apprezzatissima da una lunga schiera di fan. Prima di iniziare Prima di scoprire quali sono i ...