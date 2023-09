È tornata l' orsa Gemma e ha saccheggiato un furgone

Leggi su agi

(Di venerdì 29 settembre 2023) AGI - Prima il rovesciamento di diversi cassonetti poi l'incursione su un pick-up per prendere del cibo per galline lasciato momentaneamente dal proprietario del mezzo. A far parlare di è ancora una volta è l'che ha messo a segno un nuovo 'colpo' a Scanno (L'Aquila), in una zona diventata la preferita dove non sono nuove le sue scorribande. All'inizio di settembre il plantigrado, che ha 24 anni, era entrato in un hotel per mangiare una torta, poi era passata a fare razzia di farina nella pizzeria di fronte. Infine l'incursione all'interno di un condominio, arrivando fino al terzo piano dove c'è una pasticceria, salvo poi avere problemi per uscire; di qui il danneggiamento della porta d'ingresso.