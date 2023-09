È morta a 90 anni Dianne Feinstein | la decana dei senatori Usa

(Di venerdì 29 settembre 2023) Da mesi si presentava a Washington in sedia a rotelle per via di un’encefalite seguita a un intervento chirurgico che l’aveva provata, ma la morte della 90enne senatrice democratica della first appeared on il manifesto.

Ferito ma ancora vivo il papà, che stava guidando il mezzo. L' auto è andata a scontrarsi contro un mezzo pesante fermo in coda a causa di un altro ...

Maria Grazia Forgetta di 49 anni e la figlia Gioia Petriccione di 5 anni sono morte nel primo pomeriggio di mercoledì 27 settembre in un incidente ...

Una notte drammatica quella appena trascorsa, in un terribile incidente hanno perso la vita due ragazzi : Aliyah Freya Macatangay, nata nelle ...

Un ragazzo di 20stato arrestato in seguito al ritrovamento del corpo di un'adolescente di 14nella Germania centrale. Nelle ultime settimane aumentato il numero di aggressioni mortali da parte di minori o giovani adulti nei confronti di altri minori. Il giovane arrestato, un conoscente ...Un motociclista di 31ha perso la vita in un incidente frontale contro un furgone a Orzinuovi, in provincia di ... La vittima originaria del vicino comune di Soncino èsul colpo. L'incidente . ...

Chi era Arianna Zardi, la ragazza morta 22 anni fa e per la quale si ... Fanpage.it

Sedicenne in monopattino falciata da una moto: è morta sul posto ... QUOTIDIANO NAZIONALE

L’AQUILA - A Cordoba, la città dove in circostanze sospette e misteriose Rodolfo Zanni morì all’età di 26 anni, il prossimo 26 ottobre al Cine Teatro Real sarà proiettato il film “Enigma in tempo ruba ...Il 7 settembre 1996, Tupac Shakur fu colpito da quattro colpi di pistola esplosi da un'auto. Il 13 settembre, il rapper morì. Sono trascorsi 27 anni e in queste ore c'è stato un arresto. Sono scattate ...