Duello a San Siro per il comando

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 29 settembre 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: 29/09/2023 alle 19:16 CEST Il Milan ospita in casa la Lazio, mentre l’Inter fa visita alla Salernitana Dal canto loro, gli uomini di Rudi García si recano a Lecce con l’obiettivo di rilanciare la lotta per la leadership L’evento clou della giornata del Calcio italiano è servito a Santra Milan e Lazio. I rossoneri, rinforzati dopo il fallimento dell’Inter nel match infrasettimanale, vogliono approfittare di questo match per mettere pressione ai vicini, che chiuderanno il match di calcio di sabato in Italia contro la Salernitana. Intanto il Napoli di Rudi García, coinvolto nelle polemiche nell’ultima settimana, fa visita al Lecce di Roberto D’Aversa. L’attaccante nigeriano Osimhen ha già avuto dei ...