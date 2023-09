Due sparatorie nella notte a Rotterdam | neonazista con precedenti spara e uccide tre persone

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 settembre 2023) Due, la prima in un’abitazione privata e la seconda in un grande ospedale universitario, per mano di uno studente di 32 anni che ha ucciso tre, una donna, la figlia 14enne ed un insegnante. Ancora sconosciuto il movente che avrebbe spinto l’uomo, arrestato poi dalla polizia, prima are e poi ad appiccare il fuoco in entrambi i luoghi seminando terrore e morte. “Ho sentito degli spari e delle urla, era il panico ovunque. Siamo scappati verso l’uscita lasciando tutti gli effetti personali”, ha raccontato all’ANSA un medico italiano residente in Olanda, che lavora proprio nell’ospedale universitario Erasmo da, teatro di una delle due. Due ...