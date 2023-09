Dovete spararmi in testa | Brumotti a Napoli | il servizio di Striscia finisce malissimo | Video

(Di venerdì 29 settembre 2023) ALa Notizia si torna a parlare di Ugo Russo e del murales a lui dedicato nei Quartieri Spagnoli a. Il ragazzo fu ucciso mentre cercava di rapinare un carabiniere nel 2020 nel quartiere Santa Lucia. Da sempre impegnato nel documentare le piazze di spaccio d'Italia, nel tentativo di farle chiudere, l'inviato Vittoriosi è recato proprio nei Quartieri Spagnoli, lì dove il murales è stato fatto rimuovere dal Comune di. Con lui c'era anche il deputato dei Verdi Francesco Borrelli, anch'egli da sempre impegnato nella lotta alle mafie e per questo sotto scorta. La situazione documentata nel quartiere è sempre la stessa, lo spaccio viene fatto alla luce del sole e senza contrasto, come spiega: “L'aria è sempre tesa, le piazze di spaccio in questa zona ...

Il biker torna a Napoli nei luoghi dove prima campeggiava il murales, in seguito rimosso, dedicato a Ugo Russo ...