«Dovemo annà a lavora’» | Ultima generazione blocca l’Appia I romani non la prendono benissimo… video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 29 settembre 2023) Nuovo blitz degli attivisti di, che questa mattina poco dopo le 8.15 hannoto il traffico in via Appia Nuova, una delle arterie di Roma, in direzione del centro. Cinque manifestanti si sono seduti sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Priora e largo dei Colli Albani, esponendo uno striscione arancione con la scritta Fondo Riparazione e causando notevolissimi disagi ai cittadini, fra i quali qualcuno ha reagito male, strattonando gli attivisti al grido romanesco di «dobbiamo», come si vede in unrilanciato su X dall’agenzia AgTw. Nuova mattinata di caos per colpa di«Chiediamo al governo di istituire un fondo di riparazione da 20 miliardi che vada a riparare i danni, sempre ...