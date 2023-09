Dove si trova il razzismo nel caso Osimhen?

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 29 settembre 2023)re delnelsocialè solo un pretesto politico: il comunicato del Ministro nigeriano è assolutamente fuori luogo. Partiamo da un presupposto: ilè ramificato in ogni angolo del mondo. Non esiste un singolo luogonon sia presente il(che sia di genere o identità): le persone stupide sono ovunque. Ci sono luoghisono la minoranza e luoghipurtroppo sono in maggioranza. Quindi non riesco a dire “Napoli non è razzista”. Napoli è “Siamo tutti Koulibaly” Non riesco a dire “Napoli non è razzista”, ma posso ricordare che il 7 febbraio 2016 migliaia di napoletani si presentarono al San Paolo con la faccia stampata di Kalidou Koulibaly, vittima di ululati razzisti nel match di pochi ...